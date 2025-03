Apple: annunciato un nuovo iPad, intanto Air si aggiorna con l'AI

Apple ha lanciato i suoi nuovi iPad Air e iPad standard, introducendo significativi aggiornamenti sia a livello di prestazioni che di intelligenza artificiale e sostenibilità. Con queste nuove versioni, l'azienda ha portato innovazioni che promettono di migliorare l'esperienza d'uso, rendendo i dispositivi più potenti e rispettosi dell'ambiente.

L'iPad Air 2025 è equipaggiato con il chip M3, un passo importante per i tablet Apple, poiché introduce l'architettura grafica della compagnia per la prima volta. Grazie a questo chip, il nuovo iPad Air offre prestazioni notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti, con una velocità che è quasi il doppio rispetto al modello con chip M1 e 3,5 volte superiore rispetto a quello con chip A14 Bionic. Inoltre, il Neural Engine integrato nel chip M3 supporta la nuova Apple Intelligence, che verrà attivata in Italia con il prossimo aggiornamento del sistema operativo, portando l'intelligenza artificiale al centro delle operazioni del dispositivo.

Per chi cerca maggiore produttività, Apple ha anche aggiornato gli accessori per l'iPad Air. Il Magic Keyboard è stato rinnovato, ora con un trackpad più ampio e ben 14 tasti funzione, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più versatile. La tastiera ha anche un design a inclinazione libera e si aggancia magneticamente all'iPad, per una gestione comoda e pratica.

Costi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, l’iPad Air 2025 sarà disponibile in modelli da 11 e 13 pollici, con prezzi a partire da 719 euro. Sarà possibile acquistarlo a partire dal 12 marzo, sia negli Apple Store che presso i rivenditori autorizzati.

Anche l’iPad standard è stato aggiornato con il nuovo chip A16, che promette prestazioni migliorate rispetto alla versione precedente. In più, il dispositivo offre il doppio dello spazio di archiviazione di base, un miglioramento che soddisfa le esigenze di chi utilizza il tablet per archiviare contenuti pesanti o per lavorare su progetti complessi. Apple ha reso disponibile anche il Magic Keyboard Folio, acquistabile separatamente a 299 euro.

Un altro aspetto importante di questi nuovi iPad è la sostenibilità. Entrambi i modelli sono realizzati con materiali riciclati e rispettano gli standard di efficienza energetica, mentre il packaging è interamente composto da fibra. Questi impegni fanno parte dell'approccio di Apple verso una maggiore responsabilità ambientale, puntando a ridurre l’impatto ecologico dei suoi dispositivi.