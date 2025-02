Apple: annunciato un nuovo evento, in arrivo un nuovo device?

Apple ha ufficialmente svelato tramite un post su X un evento speciale che si terrà mercoledì 19 febbraio, con un messaggio criptico che ha subito suscitato numerose speculazioni. Il CEO della compagnia, Tim Cook, ha accompagnato l'annuncio con una breve animazione del famoso logo Apple, ma senza fornire dettagli specifici. L'unica informazione certa è che un "nuovo membro della famiglia" Apple sarà presto disponibile, ma su cosa si tratti non è stato ancora rivelato.

Le voci che circolano in rete si concentrano principalmente su due possibili novità. La prima riguarda il lancio della seconda generazione di AirTag, il dispositivo pensato per il tracciamento degli oggetti. I rumor suggeriscono che AirTag 2 sarà equipaggiato con un nuovo chip UWB (ultra-wideband), che permetterebbe un raggio d'azione decisamente maggiore rispetto alla versione precedente, migliorando la precisione nel localizzare gli oggetti smarriti.

Un'altra aspettativa riguarda il possibile arrivo di un nuovo iPhone SE, che dovrebbe presentarsi con un design rinnovato e, secondo le indiscrezioni, l'introduzione di Face ID al posto del classico Touch ID, portando una maggiore sicurezza e un'innovazione significativa nella linea degli smartphone economici di Apple.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Molte sorprese in arrivo in casa Apple

Oltre a questi dispositivi, l'evento potrebbe riservare altre sorprese, come nuovi dettagli su Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista, che ha suscitato molto interesse nelle scorse settimane, o anche un annuncio relativo al nuovo MacBook Air con il processore M4, che promette prestazioni ancora più elevate e un miglioramento significativo rispetto alla versione attuale.

Un aspetto interessante dell'annuncio è l'uso del termine "Apple Launch" anziché il più tradizionale "Apple Event", che potrebbe suggerire un approccio diverso, indicando che questo evento potrebbe non concentrarsi su un singolo prodotto, ma piuttosto essere dedicato al lancio di una serie di novità tecnologiche. Questo potrebbe quindi rappresentare una grande occasione per Apple di mostrare molteplici innovazioni in un solo giorno.