Apple: anche l'azienda di Cupertino è al lavoro su un paio di occhiali smart con l'AI

La tecnologia si evolve rapidamente e, secondo le ultime indiscrezioni, Apple sta lavorando a un progetto che potrebbe ridefinire il futuro dei dispositivi indossabili. Si tratta degli occhiali smart denominati N50, un prodotto che combina intelligenza artificiale e design sofisticato, previsto per il lancio nel 2027. Questa nuova categoria di wearable promette di integrare funzionalità avanzate in un dispositivo elegante e accessibile, puntando a trasformare un semplice paio di occhiali in un assistente tecnologico personale.

Secondo Mark Gurman, nella sua newsletter PowerOn, il progetto N50 rappresenta una svolta strategica per Apple. Gli occhiali smart N50 saranno in grado di analizzare l’ambiente circostante e fornire informazioni in tempo reale al loro utilizzatore. Il tutto sarà racchiuso in un design leggero e discreto, pensato per un uso quotidiano.

Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di Apple per espandere l’uso dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Oltre agli occhiali N50, l’azienda sta sviluppando AirPods con fotocamera, che offriranno funzionalità interattive mai viste prima. L’obiettivo è rendere questi accessori tecnologici non solo strumenti utili, ma anche oggetti di design desiderabili e accessibili a un pubblico più ampio.

La strategia di Apple

Apple mira a posizionarsi in un segmento di mercato già presidiato da competitor come i Ray-Ban Meta, che integrano fotocamera, microfono e altoparlanti. Tuttavia, il colosso tecnologico punta a offrire un’alternativa più economica e user-friendly rispetto al suo attuale Apple Vision Pro. Questo approccio potrebbe attrarre un pubblico più vasto, consolidando ulteriormente la leadership di Apple nel settore dei dispositivi indossabili.

La concorrenza, però, non sta a guardare. Meta, ad esempio, prevede di lanciare una nuova versione dei suoi occhiali con display integrato. Questa competizione spinge Apple ad accelerare lo sviluppo dei suoi prodotti, pur mantenendo il suo caratteristico equilibrio tra tecnologia avanzata e design raffinato. Sebbene il 2027 sia indicato come l’anno di lancio per gli occhiali smart N50 e i nuovi AirPods con fotocamera, le tempistiche potrebbero variare. Tuttavia, è chiaro che Apple intende rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia, integrandola sempre più nella nostra vita quotidiana.