Apple AirTag: un gadget indispensabile a un prezzo speciale

Gli AirTag di Apple sono un concentrato di tecnologia. Al loro interno ritroviamo NFC, Bluetooth, certificazione IP68, accelerometro e una batteria della durata di 12 mesi. Senza contare il plus geniale della localizzazione da remoto. Per questo ultimo giorno di marzo li puoi acquistare in offerta su Amazon a 28,99 euro anziché 39 euro, per effetto del 26% di sconto. E in più, se sei abbonato a Prime, non paghi nulla per la spedizione.

Apple AirTag in sconto del 26% su Amazon

Aggancia un AirTag alle chiavi di casa. Mettine un altro nello zaino. E un altro ancora nella borsa. Come per magia, compariranno nell'app Dov'è, l'applicazione che usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple, ad esempio l'iPhone. La stessa app che ti consente di trovare i tuoi familiari e amici. Ecco, d'ora in avanti non hai più scuse: perdere oggetti come chiavi di casa, portafogli borse, zaini, fotocamere, eccetera, sarà impossibile.

Se ti accorgi di aver smarrito il portafoglio, sarà sufficiente aprire l'app Dov'è, entrare nella scherma Oggetti e far suonare l'altoparlante inserito nell'AirTag. E puoi fare questo anche con i comandi vocali, chiedendo a Siri "trovami il portafoglio". Se invece il tuo oggetto si trova lontano, cioè fuori dalla portata del Bluetooth, ecco che entra in gioco la rete Dov'è formata da milioni di iPhone, iPad e Mac, così da permetterti di localizzare il dispositivo anche da remoto.

Un gadget tecnologico indispensabile se rientri tra le persone che sono solite avere la testa tra le nuvole e dimenticare tutto, compreso cosa hanno mangiato a pranzo o a cena. Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon per risparmiare subito 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e ricevere a casa tua l'articolo senza pagare le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.