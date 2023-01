Apple AirPods (terza generazione): OFFERTA su Amazon per le cuffie Apple

Tutti i prodotti per iPhone sono notoriamente costosi, ma la qualità senza eguali di questi prodotti fa sempre sì che il la loro posizione sul mercato sia sempre giustificata, e a parlare chiaro sono i clienti stessi. Questo è il caso anche delle cuffie Apple AirPods, nello specifico quelle di terza generazione, che con un peso e una dimensione ridotta, la custodia di ricarica MagSafe (2021) compresa, e soprattutto con una comodità incredibile, sono uno degli articoli che non possono mancare nella vita di tutti i giorni.

Da oggi le cuffie Apple AirPods (terza generazione) sono su Amazon a soli 199,00€, ovvero con uno sconto del 9% sul prezzo totale del prodotto e un risparmio per il vostro portafoglio pari a 20,00€.

AirPods Pro (seconda generazione): il mondo alle vostre orecchie

Queste cuffie wireless di marchio Apple per dispositivi iPhone e non solo, si presentano con una scintillante colorazione bianca, e hanno dalla loro diverse funzionalità che le renderanno indispensabili per la vita di tutti i giorni, rendendola smart e comoda: come già detto sono provviste di una custodia di ricarica MagSafe (2021), cavo da lightning a USB-C, e un peso incredibilmente ridotto.

Usufruisce della tecnologia Bluetooth per la comunicazione wireless, e sono resistenti al sudore e all'acqua, rendendole così adatte anche agli allenamenti intensivi in palestra o all'aperto. Le cuffie wireless AirPods di terza generazione possono essere proprio l'offerta che stavate aspettando per portare il vostro comfort a un livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.