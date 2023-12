Apple AirPods terza generazione al minimo storico su Amazon (159€)

Le cuffie Apple AirPods di terza generazione sono tra le protagoniste delle offerte di oggi di Amazon, trovandosi in vendita a soli 159,00€ invece di 199,00€, grazie allo sconto del 20%. Puoi anche scegliere di pagarle a rate con Cofidis oppure optare per i pagamenti rateali per 5 mesi di Amazon a interessi zero, con ciascuna rata da 31,80€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Apple AirPods 3 sono tra le migliori cuffie che si trovano sul mercato in questo momento. Tra i suoi principali punti di forza vi sono la durata della batteria, l’audio personalizzato e la resistenza all’acqua e al sudore.

Apple AirPods terza generazione al prezzo più basso di sempre su Amazon

Gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning rappresentano uno dei più importanti upgrade del settore. La qualità audio è migliorata in maniera sensibile, i controlli basati sulla tecnologia Force Touch sono più comodi da impiegare, l'Audio Spaziale offre un'esperienza di ascolto fuori dal comune.

Difficile che un altro paio di auricolari riescano a reggere il confronto con questo modello di AirPods se inseriti all'interno dell'ecosistema Apple, per non dire impossibile. Per qualità dei microfoni, per funzionalità, per costruzione e comodità, è quanto di meglio che si possa trovare.

Concludiamo con l'autonomia, che è pari a 6 ore con una singola ricarica, mentre raggiunge le 30 ore grazie alle 4 ricariche complete della custodia. Non manca nemmeno la ricarica rapida: con appena 5 minuti si ottiene un'ora di ascolto continua.

Le Apple AirPods terza generazione è in offerta a soli 159,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per questo gli utenti abbonati a Prime possono usufruire delle spese di spedizione gratuite. E se lo ordini oggi, lo puoi ricevere a casa tua entro la giornata di sabato 16 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.