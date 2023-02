Apple AirPods (seconda generazione) con custodia di ricarica crollano a 130,99€ (Amazon)

Comodi da indossare tutto il giorno, installazione semplicissima, 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica: la seconda generazione di AirPods ha tutto per farti innamorare degli auricolari di Apple.

A tutto questo aggiungici l'offerta disponibile in queste ore su Amazon, grazie alla quale puoi acquistare le AirPods a soli 130,99 euro invece del prezzo consigliato di 159 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon: se completi l'ordine ora non solo godrai dello sconto del 18% applicato da Amazon, ma anche della consegna ultrarapida inferiore alle 24 ore.

Bastano meno di 131 euro per acquistare gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione

Appena li indossi si accendono. Appena li togli si spengono. Magia? No, la magia non esiste, stiamo parlando però di un'esperienza d'uso ai massimi livelli, sempre che tu abbia uno o più dispositivi Apple a cui abbinarli: iPhone, Apple Watch, iPad, Mac e Apple TV, tanto per dire.

L'altra chicca degli auricolari AirPods di seconda generazione è il chip Apple H1. Alcuni dei suoi vantaggi? Latenza ridotta fino al 30% nei videogame, connessione audio per le telefonate rapidissima e attivazione di Siri tramite la propria voce. E in tutto questo, podcast, musica e giochi suonano alla perfezione.

Che cosa aspetti, che l'offerta termini? Non indugiare oltre e approfitta dell'ultima offerta di Amazon sulle AirPods di seconda generazione per godere di uno sconto immediato di 30 euro sull'attuale prezzo consigliato di 159 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.