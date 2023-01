Apple AirPods Pro (seconda generazione): OFFERTA su Amazon per le cuffie in-ear

Tutti i prodotti per iPhone sono notoriamente costosi, ma che è altrettanto noto hanno sempre saputo ripagare il loro prezzo con una qualità senza eguali sul mercato. Questo è il caso anche delle cuffie in-ear AirPods Pro, le famose cuffie wireless di seconda generazione di casa Apple che con un peso e una dimensione ridotta, ma soprattutto con una comodità incredibile, sono uno degli articoli top per chiunque sia in possesso di un device della Casa della Mela.

Da oggi le cuffie Apple AirPods Pro (seconda generazione) sono in offerta su Amazon a 249,00€, ovvero con uno sconto del 17% sul prezzo totale del prodotto, e un risparmio per il vostro portafoglio pari a 50,00€.

AirPods Pro (seconda generazione): il mondo alle vostre orecchie

Queste cuffie wireless di marchio Apple per dispositivi iPhone e non solo, sono offerte in colorazione bianca, e hanno dalla loro diverse funzionalità che renderanno la vostra vita molto più smart e comoda: ad esempio sono provviste di una custodia di ricarica MagSafe con altoparlante, e un anello per il laccetto, cuscinetti in silicone (disponibili in 4 misure diverse per adattarsi ai diversi tipi di orecchio), e un peso incredibilmente ridotto, pari a 0,24 chilogrammi.

Apple AirPods Pro di seconda generazione sono il prodotto perfetto per chi vuole godersi una passeggiata senza il fastidio dei fili, o un allenamento intenso in palestra, o magari alleggerire un pesante viaggio da pendolare. Un oggetto indispensabile per tutti coloro che utilizzano musica ordinariamente, o che chiamano spesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.