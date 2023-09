Gaming, lavoro, ascoltare podcast e musica, puoi fare tutto quello che vuoi con le fantastiche Apple AirPods Max che adesso su Amazon trovi ad un prezzo scontato.

Non solo su Amazon accedi ad una scontistica esclusiva ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo non risenti della spesa! E poi se sei cliente Prime ricevi il tuo prezioso pacco praticamente entro 24 ore dall'ordine!

Apple AirPods Max: cuffie on-ear assolutamente spaziali

Ecco in breve le caratteristiche uniche delle cuffie on-ear firmate Apple. Un dispositivo progettato per durare nel tempo e per darti esattamente tutto quello di cui hai bisogno tra cui un comfort davvero unico. Una volta alle tue orecchie non vorrai più toglierle, provare per credere!

Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà.

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica.

Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te.

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa , per un effetto surround da cinema.

Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria.

Non fartele assolutamente scappare. Acquistale ora su Amazon e puoi pagarle anche in piccole rate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.