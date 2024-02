Apple AirPods 2: CROLLA IL PREZZO degli auricolari TOP DI GAMMA

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari che offrano un audio impeccabile sia nelle tue chiamate di lavoro che nel tempo libero, questa è la tua giornata fortunata! Amazon ha appena lanciato una promozione imperdibile sugli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione). Oggi puoi acquistarli a soli 119 euro con uno sconto folle del 20%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più puoi effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli sono in esaurimento!

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo: auricolari top a mini prezzo

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo offrono un audio eccezionale e una comodità assoluta per ore e ore.

Dai giochi alla musica, avrai un suono sempre di alta qualità grazie al chip H1 che assicura una connessione wireless stabile e a bassa latenza.

L'utilizzo è semplicissimo: per la prima impostazione ti basta un tap e, successivamente, si accenderanno automaticamente una volta tolti dalla custodia collegandosi in un attimo al tuo iPhone. In più, sono progettati per attivarsi quando li indossi e mettersi in pausa quando li togli, così da rispamiare energia utile soprattutto se sei fuori casa.

La custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning. L'autonomia è un altro punto di forza di queste cuffiette: hai assicurate 5 ore di ascolto continuo con una sola ricarica, e più di 24 ore di autonomia con la custodia.

Immergiti nella tua musica preferita con gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione). Oggi puoi acquistarli su Amazon a soli 119 euro con uno sconto folle del 20%. Cosa aspetti? Un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.