Apple AirPods 2 con custodia di ricarica al MINIMO STORICO su Amazon (109€)

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo rappresentano la seconda generazione di uno degli auricolari senza fili più popolari al mondo. Questi auricolari offrono un'esperienza audio di alta qualità, comodità e una connessione senza interruzioni ai dispositivi Apple.

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un'esperienza di utilizzo libera e confortevole, con bassi potenti, gli alti morbidi e flessibili che risaltano gli strumenti melodiosi. In questo momento preciso questi autentici gioiellini della tecnologia li trovi in offerta su Amazon a soli 109€. , scontati quindi del 32% e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite via Prime.

AirPods 2, il prezzo precipita su Amazon

Gli AirPods sono la naturale estensione senza fili del tuo iPhone, Mac, iPad e non solo, quindi non puoi non possederne un paio. Uno dei gioiellini che proprio non può mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata. Gli AirPods sono dotati di un chip H1, che migliora l'efficienza energetica e offre un collegamento rapido e stabile ai dispositivi Apple compatibili.

Basta aprirli vicino al tuo iPhone o iPad e saranno immediatamente pronti all'uso. Inoltre, grazie al riconoscimento automatico dell'uso, la riproduzione si interrompe quando rimuovi uno degli auricolari e riprende quando lo rimetti.

Gli AirPods sono leggeri e comodi da indossare per lunghi periodi di tempo grazie al loro design ergonomico. Sono anche dotati di sensori ottici e accelerometro che rilevano quando li indossi o li togli, garantendo una riproduzione automatica e una pausa intelligente. Oltre a offrire un'esperienza audio eccezionale, gli AirPods offrono anche funzionalità integrate per Siri, il tuo assistente vocale personale, col quale controllare la tua musica, ricevere indicazioni stradali, fare chiamate e molto altro ancora, senza dover prendere il tuo telefono.

La custodia di ricarica inclusa, infine, consente di tenere gli AirPods al sicuro e di caricarli quando non li stai usando. Basta inserire gli auricolari nella custodia e il processo di ricarica inizia automaticamente. La custodia stessa può essere ricaricata tramite cavo, assicurandoti che gli AirPods siano sempre pronti all'uso. Completa rapidamente l’ordine e assicurateli col 31% di sconto, perché finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.