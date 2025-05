Apple aggiorna la lista di dispositivi "Vintage" e "Obsoleti": fine del supporto per alcuni iPhone e iPad

L'ultimo aggiornamento delle liste "Vintage" e "Obsoleti" di Apple, ora include alcuni dispositivi iconici della sua linea di smartphone e tablet. Questo cambiamento segna un punto di svolta per milioni di utenti che ancora utilizzano questi modelli.

Quali dispositivi sono ora considerati "Vintage"?

Apple ha ufficialmente inserito nella categoria "dispositivi vintage" l'iPhone 7 Plus e alcune versioni dell'iPhone 8. Questo status si applica ai prodotti non più commercializzati da oltre cinque anni ma meno di sette, comportando importanti limitazioni nell'assistenza tecnica. Per l'iPhone 7 Plus, tutte le varianti sono interessate, mentre per l'iPhone 8 solo i modelli con 64GB e 256GB di memoria rientrano in questa categoria. Tuttavia, il supporto rimane invariato per la versione da 128GB e per la maggior parte degli iPhone 8 Plus, con l'eccezione della Product(RED) Edition.

La fine di un'era per gli iPad

Sul fronte dei tablet, la situazione è ancora più drastica per l'iPad Air 2 e l'iPad mini 2, ora classificati come "dispositivi obsoleti". Questa designazione, riservata ai dispositivi fuori commercio da più di sette anni, implica l'impossibilità di ricevere riparazioni ufficiali e di supportare i vari aggiornamenti software. Gli utenti di questi modelli dovranno necessariamente rivolgersi a centri di riparazione non autorizzati o considerare la sostituzione dei device in caso di malfunzionamenti.

L'eredità tecnologica

I dispositivi ora relegati alla storia hanno rappresentato pietre miliari per Apple. L'iPhone 7 Plus ha rivoluzionato la fotografia mobile con la sua doppia fotocamera, introducendo modalità come il ritratto che hanno ridefinito gli standard del settore. Allo stesso modo, l'iPad Air 2 ha stabilito nuovi standard di design grazie al suo profilo ultrasottile di soli 6,1 mm, rendendolo un dispositivo elegante e innovativo per l'epoca. L'iPad mini 2, con il suo display Retina, ha trasformato l'esperienza visiva nei tablet compatti, garantendo una qualità d'immagine superiore e una portabilità senza pari.