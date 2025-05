Apple accelera sul chip per occhiali smart, concorrenti di Ray-Ban Meta

Il panorama della realtà aumentata si arricchisce di nuovi sviluppi tecnologici, grazie all’intensificazione degli sforzi di Cupertino nella progettazione di un chip esclusivo per i suoi futuri occhiali smart. Questa mossa segna un passo importante nella competizione sempre più accesa con aziende come Meta e ai suoi Ray-Ban AR. Apple, sfruttando la sua esperienza nell’ecosistema integrato, punta a ridefinire l’esperienza digitale indossabile.

Il nuovo Chip Apple per gli occhiali AR

Il nuovo chip targato Apple, progettato per essere ottimizzato per i dispositivi indossabili, si ispira alla tecnologia utilizzata negli attuali smartwatch, ma con miglioramenti significativi per supportare funzionalità avanzate come i sistemi multi-camera di cui disporranno i suoi "glasses". Questi sviluppi mirano a rendere i futuri occhiali AR di Apple altamente competitivi nel mercato della realtà aumentata. Il lancio di questi dispositivi è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, posizionandosi in diretta concorrenza con i prodotti di Meta, il cui modello consumer degli occhiali AR Orion dovrebbe arrivare nello stesso periodo.

Presentato un prototipo

Meta, infatti, ha già presentato una versione prototipale dei suoi occhiali AR, sebbene non ancora destinata alla vendita. La strategia di Apple si distingue per l’approccio che integra hardware e software proprietari per offrire un’esperienza utente senza precedenti. L’azienda non si limita ai soli occhiali: entro il 2027, è previsto il completamento di una gamma di chip specializzati, tra cui quelli per Apple Watch e AirPods, consolidando ulteriormente il suo dominio tecnologico.

Concorrenza spietata

La concorrenza tra Apple e Meta nel settore degli occhiali smart rappresenta solo un aspetto della più ampia corsa all’innovazione tecnologica. Apple sta inoltre evolvendo i suoi processori della serie M e sviluppando server AI proprietari, segnando un impegno costante verso la leadership tecnologica. Questo ecosistema integrato, supportato da componenti hardware ottimizzati, è il cuore della strategia di differenziazione di Apple.