Apple accelera il lancio di iPad Pro M5: nuove informazioni su display e chip

La produzione di massa del nuovo iPad Pro M5 è già stata avviata, anticipando un lancio previsto entro novembre. Questo passo strategico evidenzia la determinazione dell’azienda di Cupertino a mantenere la leadership nel segmento dei tablet di fascia alta.

Collaborazione con Samsung e LG

Il nuovo iPad Pro M5 segna un cambiamento epocale con l’introduzione del display OLED, una tecnologia che promette una qualità visiva molto elevata. Samsung e LG, due giganti dell’industria tecnologica, stanno collaborando con Apple per la produzione dei pannelli OLED destinati ai modelli da 11 e 13 pollici. Questa collaborazione non solo garantisce una maggiore capacità produttiva, ma offre anche una flessibilità strategica, con entrambi i fornitori coinvolti nella realizzazione di entrambi i formati.

L’adozione della tecnologia OLED rappresenta solo l’inizio di un piano ambizioso. Dopo il lancio dell’iPad Pro, Apple ha già in programma di estendere questa innovazione ai prossimi iPad mini e iPad Air. Anche i MacBook Pro beneficeranno di questa transizione, consolidando ulteriormente il posizionamento premium del brand.

Il nuovo Chip M5

Sotto il profilo delle prestazioni, con ogni probabilità il nuovo tablet sarà alimentato dal chip M5, un processore avanzato prodotto con tecnologia a 3 nanometri da TSMC. Questo garantisce un significativo miglioramento sia nelle performance computazionali che grafiche, posizionando l’iPad Pro M5 come un dispositivo di riferimento per creativi e professionisti. Un dettaglio curioso che emerge riguarda il logo Apple sul retro del dispositivo, che potrebbe essere orientato orizzontalmente, in linea con l’utilizzo prevalente del tablet.

Apple gioca d'anticipo

Questa mossa anticipata nei tempi di lancio riflette la volontà di Apple di rafforzare il suo dominio in un mercato altamente competitivo. Tuttavia, una delle principali sfide per l’azienda sarà convincere i possessori dei modelli con chip M4 ad effettuare l’upgrade. L’introduzione del display OLED e del chip M5 rappresentano argomenti di forte appeal, ma resta da vedere come il mercato risponderà a queste innovazioni.