App VPN per PC: ecco come scegliere quella giusta per una connessione sicura e veloce

Scegliere una buona app VPN per PC richiede un'analisi attenta delle opzioni a disposizione che deve prendere in considerare quelli che sono gli elementi essenziali di un servizio VPN. Per massimizzare la sicurezza, senza limitazioni alla velocità di connessione, è opportuno valutare con attenzione diversi elementi in modo da scegliere l'app giusta da attivare per il proprio PC.

Tra le migliori opzioni del momento c'è AtlasVPN. Con l'offerta dedicata al piano biennale, infatti, la VPN in questione, una delle migliori per sicurezza, velocità e privacy, presenta un costo di appena 1,81 euro al mese con uno sconto dell'81% rispetto al prezzo standard. Tutte le caratteristiche della VPN in questione sono disponibili tramite il sito ufficiale da cui è anche possibile procedere con l'attivazione:

Nuova app VPN per PC: ecco come fare la scelta giusta

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per PC deve considerare almeno 3 elementi chiave per scegliere la migliore. Questi elementi sono:

una VPN deve essere sicura e protetta, rispettando la privacy degli utenti ; questo avviene con la crittografia del traffico dati, in ingresso e in uscita, e con una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento

; questo avviene con la crittografia del traffico dati, in ingresso e in uscita, e con una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento l'accesso ad Internet tramite VPN deve avvenire senza limiti di traffico dati e di velocità della connessione e con una rete di server sufficientemente ampia

con una rete di server sufficientemente ampia una buona VPN deve essere, inoltre, multi-piattaforma e, quindi, deve poter essere utilizzata su tutti i propri dispositivi, anche in contemporanea

Questi tre elementi rappresentano le linee guida per valutare la giusta app VPN per PC o per qualsiasi altra piattaforma (iPhone, Android etc.) da attivare.

Un esempio perfettamente calzante per questo tipo di app è AtlasVPN che rispecchia tutti gli elementi chiave di una buona VPN aggiungendo un costo davvero ridotto. Con l'offerta in corso, infatti, la VPN costa appena 1,81 euro al mese. Basta attivare il piano biennale per accedere allo sconto. Tale piano prevede una spesa di circa 43 euro che può essere suddivisa tra più utenti considerando che con un solo account si può accedere alla VPN da un numero illimitato di dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.