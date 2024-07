App Studio di AWS genererà app aziendali da prompt di testo

Amazon Web Services AWS ha lanciato un nuovo strumento dotato di intelligenza artificiale chiamato App Studio. Quest’ultimo promette di aiutare gli utenti a creare applicazioni software aziendali da una richiesta di testo. Basterà infatti descrivere semplicemente il programma che si desidera e AWS scriverà il codice senza dover affidarsi a sviluppatori professionisti. Amazon definisce le app aziendali come dotate di più pagine dell'interfaccia utente con la possibilità di estrarre dati da più fonti. Inoltre, possono eseguire operazioni complesse come unioni e filtri e incorporare la logica aziendale in esse. App Studio è rivolto a professionisti IT, ingegneri dei dati e architetti aziendali, anche ai product manager che potrebbero non avere competenze di programmazione. L'azienda spera di consentire a questi dipendenti di creare applicazioni descrivendo l'app di cui hanno bisogno e inserendo i dati che desiderano utilizzare.

App Studio: come funziona il tool di AWS per creare app tramite l’AI

Esempi di tipi di applicazioni includono un sistema di tracciamento dell'inventario o un processo di approvazione delle richieste. L'utente inizia inserendo il nome di un'applicazione, chiamando le fonti dei dati e quindi descrivendo l'applicazione che desidera creare. Il sistema viene fornito con alcune istruzioni di esempio per aiutare, anche se gli utenti possono inserire una descrizione ad hoc se lo desiderano. Di base, basterà creare un elenco di requisiti per l'applicazione e descrivere cosa farà. L'utente può perfezionare questi requisiti interagendo con l'intelligenza artificiale generativa.

Una volta completata la creazione dell’app, questa passa attraverso una mini pipeline DevOps dove può essere testata prima di entrare in produzione. In termini di identità, sicurezza, governance e altri requisiti che ogni azienda dovrebbe avere per la distribuzione delle applicazioni, l'amministratore può collegarsi ai sistemi esistenti durante la configurazione di App Studio. Una volta distribuito, AWS gestisce tutto nel back-end per il cliente, in base alle informazioni inserite dall'amministratore. Secondo Sriram Devanathan, GM di Amazon Q Apps e AWS App Studio, il tool utilizza più modelli in esecuzione su Amazon Bedrock. Questi includono Amazon Titan e Anthropic, a seconda del lavoro. App Studio è già disponibile in anteprima da mercoledì 9 luglio.