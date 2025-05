App Store Freedom Act: una nuova proposta di legge prende di mira Apple e Google

Oltre 100 milioni di utenti statunitensi coinvolti, un mercato da miliardi di dollari e potenziali multe fino a un milione per ogni violazione. Questi sono i numeri chiave del App Store Freedom Act, il disegno di legge presentato dalla rappresentante repubblicana Kat Cammack, che punta a rivoluzionare il panorama degli app store negli Stati Uniti.

Una proposta che sfida le Big Tech

La proposta legislativa mira a sfidare il monopolio dei giganti tecnologici come Apple e Google, costringendoli ad aprire i loro ecosistemi digitali. L’obiettivo principale è permettere agli utenti di installare app store alternativi e impostarli come predefiniti sui propri dispositivi. Sebbene il testo del disegno di legge non menzioni esplicitamente Apple, è evidente che le disposizioni sono indirizzate anche verso l’azienda di Cupertino, oltre che verso il colosso di Mountain View.

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda la parità di accesso per gli sviluppatori. La legge prevede che essi debbano avere accesso equo a interfacce, funzionalità e strumenti di sviluppo, senza discriminazioni o costi aggiuntivi. Inoltre, un punto cruciale della proposta è la possibilità per gli utenti di eliminare o nascondere le applicazioni preinstallate sui dispositivi, una misura che potrebbe aumentare significativamente la concorrenza digitale.

Attenzione verso la regolamentazioni dei mercati digitali

Le infrazioni alle disposizioni dell'App Store Freedom Act saranno sanzionate dalla Federal Trade Commission, che potrà imporre multe potenzialmente elevate per ogni violazione accertata. Questo meccanismo mira a garantire che i giganti tecnologici rispettino le nuove regole e contribuiscano a un ecosistema digitale più aperto e competitivo.

L’iniziativa legislativa statunitense si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso la regolamentazione dei mercati digitali. Un esempio significativo è rappresentato dall’Unione Europea, dove normative simili hanno già costretto Apple a consentire il download di app store di terze parti e a permettere agli utenti di modificare le app predefinite. Nonostante alcuni cambiamenti introdotti recentemente sia da Apple che da Google, secondo Cammack queste misure non sono sufficienti per garantire una vera apertura del mercato.

Comunicato stampa e destino della proposta

Nel comunicato stampa che accompagna la proposta, la rappresentante della Florida ha sottolineato come i grandi app store abbiano monopolizzato i dati dei clienti, imponendo l’uso dei loro servizi di pagamento e limitando la concorrenza. Questo comportamento, secondo Cammack, ha portato a un aumento dei prezzi e a una riduzione delle opzioni disponibili per i consumatori. La proposta mira quindi a bilanciare il potere delle grandi aziende tecnologiche, promuovendo una maggiore equità nel settore.

Il destino del App Store Freedom Act dipenderà dall’evoluzione del dibattito politico negli Stati Uniti e dalla risposta dei colossi tecnologici. Se approvato, il disegno di legge potrebbe rappresentare un cambiamento significativo verso un ecosistema digitale più aperto e competitivo. Questa mossa sarebbe in linea con le tendenze internazionali che mirano a regolamentare i mercati digitali dominati da poche grandi aziende, un tema sempre più centrale nelle normative tecnologia.