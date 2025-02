App spia rimossa dal Play Store: occhio, potresti averla scaricata

Ogni giorno, installiamo numerose applicazioni sui nostri dispositivi, spesso senza pensare ai rischi legati alla sicurezza. Una di queste app, "iRecorder - Screen Recorder", apparentemente innocua, è stata rimossa dal Play Store di Google dopo che è stato scoperto che, dietro le sue funzionalità dichiarate, nascondeva un pericoloso sistema di sorveglianza.

Inizialmente, l'app svolgeva correttamente la sua funzione principale: quella di registrare lo schermo. Tuttavia, un aggiornamento rilasciato nell’agosto del 2022 ha introdotto una nuova funzione molto pericolosa: la registrazione audio ambientale effettuata ogni 15 minuti, con il conseguente invio dei file registrati a un server remoto. Questa funzione era nascosta, rendendo l’app difficile da rilevare per gli utenti.

Il problema è che, sebbene l’app fosse stata scaricata da oltre 50.000 utenti, molti di loro sono stati esposti al rischio di essere spiati senza nemmeno esserne consapevoli. Le misure di sicurezza integrate in Android 11 per bloccare le app inattive non sono riuscite a impedire che iRecorder continuasse a registrare e inviare i file audio, facendo sì che l'app rimanesse operativa anche quando l'utente non la stava utilizzando.

Come procedere se hai scaricato questa applicazione

Se hai scaricato questa app, è fondamentale disinstallarla immediatamente. Anche se ora è stata rimossa dal Play Store, potrebbe essere ancora presente sul tuo telefono. Per maggior sicurezza, è necessario verificare le autorizzazioni concesse ad altre app installate sul dispositivo e aggiornare il sistema operativo all'ultima versione di Android, in modo da beneficiare delle ultime patch di sicurezza. Un’altra buona pratica è quella di installare un antivirus affidabile per eseguire una scansione completa del dispositivo e rilevare eventuali minacce nascoste.

Per evitare di incorrere in app simili in futuro, è sempre consigliabile prestare attenzione alle recensioni degli utenti, specialmente quelle troppo positive, che potrebbero nascondere intenti poco chiari. Inoltre, è importante verificare le autorizzazioni richieste dalle app prima di installarle, soprattutto quelle che richiedono l'accesso al microfono.

Le app dovrebbero sempre essere scaricate solo da fonti ufficiali, come il Play Store di Google, per ridurre al minimo i rischi. Infine, assicurati di mantenere sempre il sistema operativo aggiornato, poiché gli aggiornamenti spesso includono importanti correzioni di sicurezza. La sicurezza online è una responsabilità condivisa e dipende molto dalle scelte quotidiane che facciamo, quindi agire con consapevolezza è fondamentale per proteggere la nostra privacy.