App IO: i documenti su IT-Wallet potranno essere consultati anche offline

IT-Wallet, il portafoglio digitale disponibile tramite l'app IO diventa ancora più accessibile grazie alla possibilità di consultare i propri documenti digitali anche senza connessione. L’aggiornamento dell’app IO alla versione 3.6.0 introduce una funzionalità tanto attesa, eliminando uno dei principali ostacoli alla digitalizzazione: la dipendenza dalla rete internet.

IT-Wallet risponde così alle esigenze di milioni di cittadini, offrendo la possibilità di accedere ai propri documenti anche in modalità offline. Un’innovazione che semplifica la vita quotidiana, soprattutto in situazioni critiche come controlli stradali o visite in farmacia, dove la prontezza è fondamentale.

L’accesso offline: un cambio di paradigma

Prima di questo aggiornamento, la consultazione dei documenti richiedeva una connessione attiva, creando disagi per chi si trovava in aree con scarsa copertura o senza credito telefonico. Ora, con la nuova funzione, i documenti aggiornati durante l’ultima connessione sono sempre disponibili nella sezione "Portafoglio". Questa soluzione è stata progettata per offrire maggiore praticità e affidabilità agli utenti.

Facilità di utilizzo

Attivare la funzione offline è semplice e intuitivo. Gli utenti devono aggiornare l’app tramite gli store ufficiali, autenticarsi con SPID o CIE, e accedere alla sezione "Portafoglio". Per testare la funzionalità, basta attivare la modalità aereo sullo smartphone e verificare l’accesso ai documenti. È consigliabile aprire periodicamente l’app quando si è connessi, per garantire che i documenti offline siano sempre aggiornati.

Documenti supportati

Attualmente, il portafoglio digitale italiano include:

Patente di guida

Tessera sanitaria offline

Carta europea della disabilità

Carta Giovani Nazionale

L’attivazione è automatica dopo l’autenticazione, con i dati recuperati dai database ufficiali per garantire validità legale. Tuttavia, alcune limitazioni persistono, come l’assenza della Carta d’Identità Elettronica tra i documenti disponibili offline. PagoPA sta lavorando per ampliare il catalogo, includendo presto anche tessere elettorali e certificati di uso comune.

Come iniziare

Per utilizzare subito questa innovazione, è sufficiente seguire questi passaggi:

Aggiornare l’app IO all’ultima versione Accedere con credenziali SPID o CIE Verificare la presenza della sezione "Portafoglio" Testare la funzione offline attivando la modalità aereo

Con questa evoluzione, IT-Wallet consolida il suo ruolo di strumento chiave nella trasformazione digitale italiana, rispondendo alle necessità quotidiane dei cittadini e semplificando l’interazione con i servizi pubblici.