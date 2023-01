App per gestire denaro: perché non puoi farne a meno?

In tempi di profonda crisi economica, saper risparmiare anche solo pochi euro al mese può fare la differenza.

Per raggiungere degli obiettivi, anche piccoli, è necessario affidarsi a una buona dose di organizzazione, forza volontà e strumenti giusti. Un'app per gestire denaro, in questo senso, può segnare una vera e propria svolta.

Questi software infatti, consentono di gestire il denaro senza stress, mettendo da parte un budget per progetti futuri. La possibilità di collegare tali software con i conti bancari, per esempio, non lascia scappare nessun "acquisto extra" immotivato.

Soluzioni come Woolsocks possono offrire risultati tangibili, già dopo pochi mesi di utilizzo.

Questa applicazione utilizza una forma di intelligenza artificiale abbinata a un software di apprendimento automatico, che permette un tracciamento estremamente preciso.

Utilizzando Woolsocks dunque, è possibile dire addio a fogli di calcolo e tabelle, per avere tutti i conti a portata di tap.

App per gestire denaro? Un modo per risparmiare non poco denaro

Ma come funziona Woolsocks?

Punto di forza dell'app è, senza ombra di dubbio, il sistema avanzato di cashback.

Stiamo parlando di un meccanismo che permette di ottenere percentuali fino al 4% di rimborso su alcuni tra i brand più famosi al mondo, come Nike, Lidl, Starbucks, Booking, Vodafone e tanti altri. Il tutto avviene attraverso più di 35.000 negozi, digitali e non, che supportano Woolsocks.

‎‎‎‎Gli strumenti finanziari proposti nell'app permettono di impostare obiettivi finanziari, mettendo da parte poco a poco cifre anche piuttosto importanti. Che si tratti di uno sfizio, di una nuova auto o di un altro tipo di acquisto, utilizzando l'app è possibile ricevere un aiuto notevole.

Il tutto tenendo sempre conto che Woolsocks è un'app al 100% gratuita.

Per scaricare l'app basta scansionare il codice QR presente sul sito ufficiale e, in una procedura di appena 2 minuti, terminare l'iscrizione alla piattaforma.

