App e cashback: come risparmiare fino al 4% sulle grandi marche

Il cashback è una pratica vantaggiosa molto diffusa, che consente di risparmiare parecchi euro praticamente senza accorgersene.

Va però detto che, molte proposte in tal senso sono poco interessanti: cashback attivo solo su determinati prodotti (magari poco convenienti) oppure percentuali ridicole, rendono questo meccanismo pressoché inutile. Di fatto, il tutto si riduce a pochissimo denaro all'anno.

In questo contesto però, esistono alcune piattaforme che vanno contro corrente. L'abbinamento App e cashback, usufruendo di servizi come Woolsocks, risulta ideale per poter ottenere risparmi reali.

In questo senso infatti, è possibile risparmiare fino al 4% anche acquistando prodotti di grandi marche, rendendo il risparmio reale e concreto.

App e cashback? Ecco la piattaforma che ti fa risparmiare davvero

Al di là delle parole, facciamo però parlare i fatti: quali sono i marchi con cui è possibile risparmiare utilizzando Woolsocks?

Acquistando prodotti presso la Lidl, per esempio, è possibile ottenere il cashback dello 0,5%. Non da meno è Nike, con un rimborso pari al 2%.

Esistono poi occasioni in cui la riduzione del prezzo è decisamente elevata: basti pensare al 4% di cashback ottenibile da Starbucks. Il tutto è applicato su ben 35.000 negozi digitali e non.

Questa App dedicata al cashback però va oltre, offrendo una serie di strumenti finanziari intelligenti. Questi consentono di tenere sotto controllo le finanze dell'utente, con opzioni utili per risparmiare denaro e raggiungere obiettivi finanziari concreti.

Attraverso la stessa poi, è possibile eliminare gli abbonamenti dimenticati con pochi clic e donare denaro a cause benefiche. Il tutto attraverso un'app facile da utilizzare e alla portata di tutti.

Come ottenere Woolsocks?

Per scaricare l'app gratuita è necessario scansionare il QR code presente sul sito dell'applicazione e, nel giro di un paio di minuti, è già possibile risparmiare utilizzando Woolsocks.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.