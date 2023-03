AOC Gaming 27G2SP Monitor FHD 27'': da oggi su Amazon a SOLO 175,65 Euro

Avere un monitor performante è praticamente indispensabile nell'era moderna, soprattutto se siete dei videogiocatori. Se ci mettiamo poi che i monitor, grazie alla loro natura, si possono sfruttare per usufruirne in tutti i modi (dal classico lavoro al PC al resto), averne uno di livello è praticamente obbligatorio. AOC è una delle aziende che nel campo della tecnologia si pone come leader, e anche il suo monitor AOC Gaming 27G2SP da 27'' porta alto il suo nome, tra qualità e convenienza.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, potreste avere una buona occasione, dato che da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta il monitor AOC Gaming 27G2SP da 27'' a soli 175,65€, con uno sconto dell'8% che equivale a circa 15,00€.

AOC Gaming 27G2SP da 27'': il giusto compromesso

Questo modello misura nello schermo 68,6 centimetri, e ha una risoluzione massima del display di 1080p Full HD Pixel con frequenza di aggiornamento 165 Hz. Il marchio AOC garantisce qualità, e porta con sé alcune delle caratteristiche migliori dei suoi prodotti, come l'anti sfarfallio, la regolazione del fulcro, la regolazione dell'altezza, e il filtro delle luci blu.

Potrete connettere il monitor AOC Gaming 27G2SP da 27'' al vostro computer tramite DisplayPort o HDMI, e c'è anche la possibilità di ruotare lo schermo anche in diagonale e verticale; inoltre all'occorrenza è disponibile anche il montaggio a parete.

