Antroid TV Sharp Aquos 32FG6EA 32'': da oggi OFFERTA BOMBA su Amazon per il TV!

La comodità delle Smart TV, intesi come accessorio, da qualche anno a questa parte sono diventate praticamente indispensabili, dato che ci permettono di sfruttare tutte le funzionalità di rete e applicazioni direttamente col nostro TV. Questo boom è arrivato ovviamente anche grazie all'esplosione delle applicazioni streaming come Netflix, Prime Video e simili, ma anche alal possibilità di sfruttarli per condividere lo schermo del cellulare, utilizzare altre applicazioni come Youtube e così via. Sharp è una delle aziende che si sta facendo largo in tal senso, e i suoi Android TV potrebbero fare al caso vostro.

Da oggi è comparsa in oltre su Amazon un'offerta ottima e potrete acquistare Android TV Sharp Aquos 32FG6EA da 32'' a soli 189,00€, con uno sconto del 24% sul totale e ben 60,00€ risparmiati per voi.

Sharp Aquos 32FG6EA 32'': quello che fa per voi

Abbiamo di fronte un TV con uno schermo da 32 pollici, con dimensioni che corrispondono a 17,7P x 73,1l x 48,6H cm, una dimensione diagonale dello schermo 81 cm, una risoluzione di 720p e una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Si tratta di un'Android TV HD Ready, che dispone anche di Assistente Google e di Chromecast integrato.

Potrete connettere questo Android TV Sharp Aquos 32FG6EA da 32'' a internet tramite Ethernet o wi-fi, ma dispone anche di connettività Bluetooth, e possiede anche una porta HDMI per i vostri dispositivi esterni, come ad esempio le console da gaming. Oltre al prodotto, è incluso anche il telecomando, 2 x batterie AAA, il pacchetto di montaggio piedistallo TV, e infine una guida rapida.

