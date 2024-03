Antivirus + VPN insieme per una sicurezza online completa a meno di 3€ al mese

Un antivirus da solo non è più sufficiente per garantire la sicurezza di una persona che rimane connessa 24 ore al giorno. Per offrire una protezione totale, che includa anche la privacy online, è indispensabile affiancare a un buon antivirus anche un servizio VPN.

A questo proposito ti segnaliamo la promozione in corso sul piano Norton 360 Deluxe, progettato dall'azienda di sicurezza informatica leader mondiale per assicurare una potente protezione per i propri dispositivi. Grazie all'ultima offerta il piano di dodici mesi è acquistabile a 34,99 euro, dunque meno di 3 euro al mese.

Antivirus e VPN insieme a meno di 3 euro al mese con Norton 360 Deluxe

Il piano Deluxe del pacchetto Norton 360 garantisce prima di tutto una protezione dalle minacce in tempo reale, sia quelle esistenti che quelle nuove. Accanto all'antivirus c'è poi il servizio VPN, che consente di navigare in completo anonimato senza che aziende di terze parti o eventuali malintenzionati possono tracciare le attività web.

A tutto questo si aggiungono poi un robusto password manager per la gestione semplificata delle proprie credenziali online, il backup del PC in uno spazio cloud da 50 GB, il servizio SafeCam per PC con avvisi puntuali in caso di tentativi di accesso alla webcam, una gestione completa delle attività online dei propri figli e il monitoraggio del Dark Web.

Norton 360 Deluxe protegge fino a 5 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, i device compatibili sono gli smartphone e tablet Android oltre che iPhone e iPad. Approfitta della nuova promozione per attivare il piano Deluxe a soli 34,99 euro il primo anno invece di 104,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.