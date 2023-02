Antivirus, VPN e Password Manager: ecco come scegliere il miglior software

Antivirus, VPN e Password Manager sono tre strumenti essenziali per la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi. Le minacce legate all'uso del web e i rischi per la propria privacy si moltiplicano e diventa sempre più importante poter contare su strumenti in grado di garantire un'elevata protezione, per un accesso ad Internet in modo davvero sicuro.

Una delle migliori soluzioni del momento per incrementare la sicurezza è rappresentata da Norton 360 Premium. La suite di sicurezza di Norton, infatti, garantisce una protezione multilivello andando ad includere, in un unico pacchetto, l'antivirus con monitoraggio in tempo reale delle minacce, la VPN, per l'accesso ad Internet nel rispetto della privacy, e il Password Manager, per salvare in sicurezza i propri dati.

Fino alla fine del mese di febbraio 2023, Norton 360 Premium è disponibile al prezzo scontato di 39,99 euro invece di 109,99 euro con una protezione che può essere estesa a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Per accedere all'offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Antivirus, VPN e Password Manager: protezione 3 in 1 con Norton

Norton 360 Premium è un servizio completo che garantisce tanti vantaggi all'utente. Con la suite di Norton è possibile contare su:

un antivirus in grado di garantire un monitoraggio in tempo reale delle minacce per tutti i propri dispositivi

in grado di garantire un monitoraggio in tempo reale delle minacce per tutti i propri dispositivi la Secure VPN per l'accesso ad Internet senza tracciamento

per l'accesso ad Internet senza tracciamento il Password Manager per salvare in sicurezza le password e le credenziali d'accesso

per salvare in sicurezza le password e le credenziali d'accesso un servizio di backup dei dati del PC in cloud

vari strumenti di protezione per gli utenti più piccoli contro le minacce del web

una protezione multi-dispositivo: è possibile attivare i software su 10 diversi dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet

Norton 360 Premium presenta un costo di 39,99 euro invece di 109,99 euro, grazie all'offerta in corso in questo momento e che sarà disponibile fino a fine febbraio. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.