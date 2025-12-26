Antivirus, VPN e molto altro: con Avast Ultimate si naviga più sicuri (-70%)

Avast Ultimate è il servizio giusto per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi. Si tratta di un bundle che include antivirus, VPN e altri strumenti per la protezione. Con la promo in corso, è ora possibile attivare il servizio con uno sconto del 70%.

Grazie a quest'offerta è possibile accedere al bundle e a tutti i servizi inclusi con un prezzo ridotto fino a 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 PC Windows, oppure a 38,99 euro per un anno, puntando sulla versione per 10 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS).

L'offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast, accessibile dal box riportato qui di sotto, seguendo una veloce procedura di attivazione online.

Antivirus, VPN e molto altro

Per chi sceglie Avast Ultimate c'è la possibilità di accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Nel bundle è compreso il sistema di protezione in tempo reale contro virus e malware che offre una difesa sempre attiva contro le minacce del web.

C'è anche la possibilità di sfruttare la protezione da ransomware e dai tentativi di phishing oltre al blocco degli attacchi con accesso remoto al PC. Da segnalare la possibilità di utilizzare l'Assistente Avast per rilevare le truffe online.

A completare i vantaggi troviamo SecureLine VPN, il servizio che mette a disposizione una VPN illimitata e in grado di garantire la protezione della crittografia oltre a un accesso a Internet senza blocchi geografici. Da segnalare anche la presenza dei tool Cleanup Premium e AntiTrack.

Per accedere subito alle offerte e sfruttare lo sconto del 60% sul costo del servizio è possibile seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.