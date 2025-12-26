Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Antivirus, VPN e molto altro: con Avast Ultimate si naviga più sicuri (-70%)

Davide Raia
Pubblicato il 26 dic 2025
Avast Ultimate è il servizio giusto per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi. Si tratta di un bundle che include antivirus, VPN e altri strumenti per la protezione. Con la promo in corso, è ora possibile attivare il servizio con uno sconto del 70%.

Grazie a quest'offerta è possibile accedere al bundle e a tutti i servizi inclusi con un prezzo ridotto fino a 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 PC Windows, oppure a 38,99 euro per un anno, puntando sulla versione per 10 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS).

L'offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Avast, accessibile dal box riportato qui di sotto, seguendo una veloce procedura di attivazione online.

Attiva qui l'offerta di Avast

antivirus vpn avast

Antivirus, VPN e molto altro

Per chi sceglie Avast Ultimate c'è la possibilità di accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Nel bundle è compreso il sistema di protezione in tempo reale contro virus e malware che offre una difesa sempre attiva contro le minacce del web.

C'è anche la possibilità di sfruttare la protezione da ransomware e dai tentativi di phishing oltre al blocco degli attacchi con accesso remoto al PC. Da segnalare la possibilità di utilizzare l'Assistente Avast per rilevare le truffe online.

A completare i vantaggi troviamo SecureLine VPN, il servizio che mette a disposizione una VPN illimitata e in grado di garantire la protezione della crittografia oltre a un accesso a Internet senza blocchi geografici. Da segnalare anche la presenza dei tool Cleanup Premium e AntiTrack.

Per accedere subito alle offerte e sfruttare lo sconto del 60% sul costo del servizio è possibile seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui l'offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

