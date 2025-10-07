Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese

Con TotalAV è possibile proteggersi dalle minacce informatiche presenti online, rendere privata la propria navigazione e al tempo stesso eliminare gli annunci sparsi in ogni sito. Tutto questo insieme, in un unico pacchetto che solo per poco tempo è disponibile in sconto dell'80% a solo 1,59€ al mese.

Non sono tanti i piani di sicurezza che offrono tre strumenti di questo tipo in un'unica soluzione. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di TotalAV.

Tutti i vantaggi di TotalAV

Partiamo dall'antivirus: si tratta di un tool che protegge in tempo reale, con scansioni giornaliere e cloud zero-day, da malware, trojan, tentativi di phishing e ransomware. Viene riconosciuto come uno dei migliori antivirus in commercio.

Ottima anche la VPN di TotalAV: è illimitata, con crittografia di livello militare AES 256-bit, protocolli avanzati, kill switch e protezione contro le perdite DNS. Perfetta per un utilizzo sicuro di Internet, anche quando ci si connette a reti WiFi pubbliche. Inoltre, grazie ad essa si possono sbloccare contenuti di Paesi esteri geograficamente limitati: merito della rete server con migliaia di unità sparse in oltre 90 Nazioni.

Infine, nel piano di abbonamento è presente anche un adblock, strumento con cui si possono eliminare pubblicità e banner fastidiosi quando si consultano siti e app.

Tutto questo, lo sottolineiamo, ora è in sconto dell’80% per un anno: il prezzo è di 19€ invece di 99€. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di TotalAV .

