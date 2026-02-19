Antivirus TotalAV Plus 2026: 80 euro di sconto sulla licenza annuale

L'antivirus TotalAV Plus, nell'edizione aggiornata al 2026, è in promozione: la licenza annuale gode di uno sconto di 80 euro, con il prezzo che passa da 99,99 euro a 19,99 euro. La promo in corso include anche due licenze extra, così da poter proteggere due dispositivi aggiuntivi come smartphone e tablet, assicurandosi la piena compatibilità con tutte le principali piattaforme oggi disponibili in commercio.

È sempre un ottimo momento per l'acquisto di un prodotto in grado di aumentare il proprio livello di sicurezza online nell'immediato, alla luce dei molteplici attacchi informatici che negli ultimi anni si stanno spostando dalle aziende agli utenti normali, quelli più vulnerabili, con possibili conseguenze catastrofiche.

Efficacia contro i malware al top

Quello di TotalAV è uno dei prodotti antivirus più premiati nei test indipendenti. In particolare, il prodotto TotalAV Plus ha dimostrato di essere particolarmente efficace nell'eliminazione dei malware, una delle principali minacce che tengono ancora sottoscacco centinaia di computer al giorno soltanto nel nostro Paese.

La protezione di TotalAV è garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l'anno, rivelandosi un fedele alleato nel contrasto delle più diffuse e gravi minacce portate dai cybercriminali ogni giorno. Un altro suo punto di forza è la piena compatibilità con tutte le piattaforme oggi disponibili in commercio, da Windows a macOS, da Android a iOS: si tratta di un aspetto determinante, dal momento che più sono i sistemi operativi compatibili maggiore è la protezione che si ottiene, non solo per sé ma anche per le altre persone che compongono la propria famiglia.

La licenza annuale di TotalAV Plus 2026 è attualmente in sconto dell'80%: l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e permette di acquistare la licenza di 1 anno al prezzo scontato di 19,99 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

