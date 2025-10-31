Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

L'antivirus TotalAV presenta la sua offerta anticipata del Black Friday: 80 euro di sconto immediato

L'offerta è valida per tutti coloro che attiveranno il piano annuale del pacchetto antivirus TotalAV Premium.
L'antivirus TotalAV presenta la sua offerta anticipata del Black Friday: 80 euro di sconto immediato
L'offerta è valida per tutti coloro che attiveranno il piano annuale del pacchetto antivirus TotalAV Premium.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ott 2025
Link copiato negli appunti

L'aumentare delle truffe online porta a una scelta precisa da parte degli utenti più consapevoli: affidarsi a un pacchetto di cybersecurity completo e, soprattutto, sicuro, in grado di innalzare il livello di protezione e privacy online nell'immediato. Un passo da compiere anche da parte di chi si appresta a vivere le offerte online per le festività di fine anno da protagonista, perché proprio in questi ultimi due mesi dell'anno si concentrano il maggior numero di truffe, dal furto di dati sensibili quali credenziali bancarie e dati personali ai sempre più sofisticati attacchi informatici tramite la tecnica del phishing.

A questo proposito vi segnaliamo l'offerta anticipata del Black Friday di TotalAV, punto di riferimento a livello internazionale nel campo della sicurezza informatica. Grazie alla nuova promozione, il pacchetto TotalAV Premium è in sconto di 80 euro: bastano dunque 19 euro in un anno per ottenere una tutela della propria identità e dei propri acquisti online, nonché una protezione in tempo reale con antivirus e una difesa completa per i dispositivi Windows, Mac, Android e iOS.

Vai all'offerta di TotalAV

totalav antivirus offerta black friday

Che cosa include TotalAV Premium

Con TotalAV Premium ci si assicura innanzitutto una protezione in tempo reale: dalla verifica dei download a quella di installazioni e file eseguibili, allo scopo di trovare e intercettare prima che sia troppo tardi minacce informatiche e virus.

Vi è poi il blocco degli annunci pubblicitari più fastidiosi presenti nei siti web, che spesso e volentieri si aprono a tradimento a tutto schermo rendendo la navigazione online un percorso a ostacoli.

Un ulteriore punto di forza del pacchetto TotalAV è la funzionalità WebShield, grazie alla quale si è protetti in tempo reale da ogni tipo di minaccia online.

La promozione in corso su TotalAV Premium, con cui si può risparmiare 80 euro nell'immediato, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Vai all'offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Computer lento? Non buttare i soldi, per velocizzarlo basta un clic
Antivirus

Computer lento? Non buttare i soldi, per velocizzarlo basta un clic
Sicurezza digitale d’autunno: scopri la promo TotalAV Premium a 19€
Antivirus

Sicurezza digitale d’autunno: scopri la promo TotalAV Premium a 19€
Antivirus e VPN insieme: prezzo incredibile con Avast Ultimate (-70%)
VPN

Antivirus e VPN insieme: prezzo incredibile con Avast Ultimate (-70%)
TotalAV, l'antivirus completo che costa meno di 20€ l'anno: offerta a tempo
Antivirus

TotalAV, l'antivirus completo che costa meno di 20€ l'anno: offerta a tempo