Antivirus sempre attivo e VPN: con Avast si naviga in sicurezza e si spende poco

Con Avast è possibile accedere ai servizi giusti per navigare in sicurezza, senza tracciamento e senza il rischio di dover fare i conti con software potenzialmente dannoso. Basta puntare su Avast Ultimate, un bundle di servizi che unisce antivirus, VPN e altri strumenti di sicurezza in un unico abbonamento.

Con la promozione in corso, che garantisce uno sconto del 70%, è possibile accedere ad Avast Ultimate con un prezzo ridotto a 31,50 euro, per 1 PC Windows, oppure a 38,99 euro, per 10 dispositivi a scelta tra PC, Mac, Android e iPhone.

Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Avast, accessibile tramite il box qui di sotto. L'abbonamento annuale non comporta alcun vincolo di rinnovo ed è sempre possibile a sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Antivirus, VPN e molto altro con Avast

Scegliendo Avast Ultimate è possibile sfruttare un bundle di servizi che include il sistema antivirus, per una protezione in tempo reale contro il software malevolo come virus e malware. Ci sono poi i sistemi di protezione specifici contro i ransomware e contro i tentativi di phishing. È possibile anche utilizzare l'Assistente Avast per rilevare le truffe online.

Da segnalare anche il blocco contro gli attacchi con accesso remoto al PC e la possibilità di utilizzare i tool Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del PC, e AntiTrack, per proteggere l'identità online. A completare il servizio c'è anche la SecureLine VPN, il servizio che garantisce la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per navigare in sicurezza e senza tracciamento.

La promozione in corso garantisce il 70% di sconto per i nuovi utenti che scelgono Avast Ultimate. La versione più vantaggiosa del servizio è quella per 10 dispositivi che costa 38,99 euro per un anno, senza obbligo di rinnovo e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.