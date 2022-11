Antivirus e privacy: come proteggerti da malware e sguardi indiscreti

Quando si parla di antivirus e privacy, molti fanno un po' di confusione.

Uno strumento utilizzato per contrastare i malware infatti, non è per niente detto che tuteli anche l'utente rispetto a sguardi indiscreti. Entrambi gli aspetti, ad oggi, hanno un peso specifico enorme per l'utente che si vede stretto in una morsa: da una parte hacker e criminali informatici, dall'altra agenzie pubblicitarie e governative.

Nel primo caso, a rischio è l'integrità del dispositivo e, per esempio, coordinate d'accesso per conti correnti bancari. Nel secondo caso, le informazioni personali rappresentano una preda ambita, soprattutto per motivi pubblicitari.

Di fatto, si tratta di due pericoli ben distinti e che solo con una suite antivirus avanzata è possibile gestire in maniera ottimale.

Antivirus e privacy? Ecco una soluzione equilibrata ed efficace

Il pacchetto Kaspersky Internet Security rappresenta una soluzione ideale nel contesto di antivirus e privacy.

In questo caso infatti, quanto proposto all'utente non è solo uno strumento di rilevazione ed eliminazione malware, ma una delle suite antivirus più avanzate tra le tante sul mercato.

Nel contesto della privacy infatti, il prodotto propone soluzioni specifiche che offrono un buon livello di protezione dell'anonimato. Tra le varie utility, per esempio, è possibile citare il sistema Safe Money, ideale per criptare pagamenti e transazioni online.

Questo è accompagnato da una VPN integrata, che permette di navigare in maniera anonima per un totale di 300 MB al giorno. Infine, anche il sistema di protezione webcam risulta essenziale per tutelare la vita privata dell'utente. A tutto ciò va aggiunta una funziona di protezione della rete Wi-Fi, ideale sia lato privacy che sotto il punto di vista della sicurezza.

Una serie di soluzioni dunque, che rendono Kaspersky Internet Security efficace a 360 gradi.

E i costi? Grazie all'attuale sconto del 48% è possibile ottenere tutta la protezione di questo pacchetto spendendo solo 25,99 euro all'anno.

