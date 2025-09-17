Antivirus pluripremiato al prezzo più basso dell'anno: ecco l'offerta di TotalAV

Gli utenti o le famiglie che stanno valutando l'acquisto di un antivirus per la protezione dei loro dati personali e documenti di lavoro possono prendere in considerazione l'ultima offerta lanciata da TotalAV, punto di riferimento nel settore della sicurezza online. La proposta ha per oggetto il pacchetto TotalAV Premium 2025, disponibile al prezzo scontato di 19 euro rispetto ai 99 euro di listino.

Con TotalAV Premium si ottiene una protezione in tempo reale su qualunque tipo di dispositivo, dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone e tablet Android ad iPhone, con una tutela granitica della propria identità e degli acquisti effettuati online. Tra le altre cose, il prodotto è stato valutato "Eccellente" su Trustpilot.

Che cosa rende l'antivirus TotalAV speciale

Uno dei fiori all'occhiello dell'antivirus TotalAV è l'aggiornamento delle definizioni dei virus ogni ora, per una protezione reale, efficace, in tempo reale dalle minacce online esistenti e quelle nuove. Non a caso, nei vari test sostenuti dal pacchetto antivirus, l'azienda informatica ha ottenuto un punteggio eccellente.

Un altro strumento molto apprezzato tra gli utenti di TotalAV è il blocco degli annunci pubblicitari invasivi presenti nei siti web. Al giorno d'oggi i siti con pubblicità rappresentano la quasi totalità del web, da qui l'esigenza avvertita da un numero crescente di persone di tornare a una navigazione più pulita, coerente, libera da annunci a tutto schermo e pop-up che si aprono a tradimento.

L'offerta attualmente in corso sul sito ufficiale, che consente di risparmiare 80 euro sul prezzo di listino del pacchetto antivirus TotalAV Premium 2025 (pari lo ricordiamo a 99 euro), è valida per un periodo di tempo limitato. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati