Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Antivirus pluripremiato al prezzo più basso dell'anno: ecco l'offerta di TotalAV

Il pacchetto dispone anche di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni: ecco tutto quello che c'è da sapere.
Antivirus pluripremiato al prezzo più basso dell'anno: ecco l'offerta di TotalAV
Il pacchetto dispone anche di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni: ecco tutto quello che c'è da sapere.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 set 2025
Link copiato negli appunti

Gli utenti o le famiglie che stanno valutando l'acquisto di un antivirus per la protezione dei loro dati personali e documenti di lavoro possono prendere in considerazione l'ultima offerta lanciata da TotalAV, punto di riferimento nel settore della sicurezza online. La proposta ha per oggetto il pacchetto TotalAV Premium 2025, disponibile al prezzo scontato di 19 euro rispetto ai 99 euro di listino.

Con TotalAV Premium si ottiene una protezione in tempo reale su qualunque tipo di dispositivo, dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone e tablet Android ad iPhone, con una tutela granitica della propria identità e degli acquisti effettuati online. Tra le altre cose, il prodotto è stato valutato "Eccellente" su Trustpilot.

Vai all'offerta di TotalAV

totalav premium offerta

Che cosa rende l'antivirus TotalAV speciale

Uno dei fiori all'occhiello dell'antivirus TotalAV è l'aggiornamento delle definizioni dei virus ogni ora, per una protezione reale, efficace, in tempo reale dalle minacce online esistenti e quelle nuove. Non a caso, nei vari test sostenuti dal pacchetto antivirus, l'azienda informatica ha ottenuto un punteggio eccellente.

Un altro strumento molto apprezzato tra gli utenti di TotalAV è il blocco degli annunci pubblicitari invasivi presenti nei siti web. Al giorno d'oggi i siti con pubblicità rappresentano la quasi totalità del web, da qui l'esigenza avvertita da un numero crescente di persone di tornare a una navigazione più pulita, coerente, libera da annunci a tutto schermo e pop-up che si aprono a tradimento.

L'offerta attualmente in corso sul sito ufficiale, che consente di risparmiare 80 euro sul prezzo di listino del pacchetto antivirus TotalAV Premium 2025 (pari lo ricordiamo a 99 euro), è valida per un periodo di tempo limitato. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto.

Vai all'offerta di TotalAV

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno
Antivirus

TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno
TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€
Antivirus

TotalAV propone antivirus, VPN illimitata e adblock a 19€
Con il bundle di sicurezza di TotalAV hai antivirus, VPN e adblock a 19€
Antivirus

Con il bundle di sicurezza di TotalAV hai antivirus, VPN e adblock a 19€
Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a 19€/anno
Antivirus

Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a 19€/anno