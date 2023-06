Antivirus per PC: ecco quale scegliere per massimizzare la sicurezza

Per proteggere il proprio PC, quando si accede ad Internet, è necessario ricorrere ad un antivirus completo e aggiornato. Può essere molto utile, inoltre, affiancare all'antivirus anche una VPN illimitata, da attivare per rendere privata la connessione e evitare il tracciamento, e un gestore di password, per custodire in sicurezza credenziali di accesso e di pagamento.

A proporre tutti questi strumenti di protezione è McAfee Total Protection che rappresenta oggi la scelta ideale per chi ha bisogno di un antivirus completo di servizi aggiuntivi essenziali per il proprio PC. Con l'offerta in corso, è ora possibile attivare il tool di McAfee con uno sconto netto di 65 euro.

Grazie alla promozione, infatti, il costo di McAfee Total Protection viene ridotto a 44,95 euro per un anno con possibilità di estendere la protezione su di un totale di 5 dispositivi (a scelta tra Android, iOS, Windows e macOS). Per attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto che consente di raggiungere la pagina dedicata alla promozione del sito ufficiale McAfee.

McAfee Total Protection: antivirus, VPN e password manager per il proprio PC (e non solo)

L'offerta di McAfee è davvero interessante grazie ad un bundle che comprende:

antivirus

Secure VPN

tool per ottimizzare le prestazioni

gestore di password

tool per l'archiviazione crittografata dei file

Il costo di McAfee Total Protection è di 44,95 euro per un anno, con protezione disponibile per 5 dispositivi. Per gli utenti che hanno bisogno di una protezione per tutta la famiglia c'è la possibilità di attivare la versione Family che, al costo di 49,95 euro, garantisce una protezione per 10 dispositivi per un anno.

Tutte le offerte di McAfee sono disponibili qui di sotto. L'abbonamento annuale non prevede vincoli di alcun tipo e può essere disattivato in qualsiasi momento, garantendo la possibilità all'utente di valutare la soluzione giusta in base alle proprie esigenze.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.