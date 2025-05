Antivirus per la famiglia completo in sconto del 50% con Kaspersky

Se si è reduci da una disavventura in campo informatico, che ha coinvolto uno o più componenti della propria famiglia, il rimedio migliore affinché non ricapiti più è dotarsi di un piano di sicurezza completo, che includa dunque sia un potente antivirus che un servizio VPN. A questo proposito segnaliamo l'ultima offerta di Kaspersky per il suo piano Premium, in sconto del 50%: grazie alla nuova promozione, il primo anno è disponibile a 39,99 euro, dal secondo anno il piano passa a 79,99 euro, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo automatico.

Kaspersky Premium è il piano di sicurezza più avanzato della nota azienda informatica, grazie al quale ogni famiglia ottiene una protezione avanzata dai virus, una privacy completa, un potente password manager, e perfino un supporto tecnico premium per la risoluzione di qualsiasi tipo di problema.

Perché scegliere Kaspersky Premium per la protezione della famiglia

A differenza dei prodotti antivirus tradizionali, Kaspersky Premium è un servizio che assicura una sicurezza informatica a 360 gradi. Tra le funzionalità più importanti si annovera ad esempio la protezione dell'identità, grazie alla quale i propri documenti sono al sicuro, così come la propria identità, con il rilevamento di eventuali tentativi di accesso da remoto da parte degli hacker.

Per quanto riguarda la privacy, oltre alla VPN premium e illimitata si segnala la protezione delle informazioni personali e di pagamento durante gli acquisti online: al momento di qualsiasi transazione, gli utenti di Kaspersky vengono reindirizzati a un browser sicuro, impedendo di conseguenza che i dati sensibili di pagamento vengano intercettati dagli hacker.

Infine, per le famiglie con bambini Kaspersky Premium include un anno gratis di Kaspersky Safe Kids, un programma che offre una sicurezza a 360 gradi per i più piccoli grazie a diverse funzionalità utili, tra cui il blocco dei siti con contenuti per adulti, la gestione di app e tempo trascorso davanti allo schermo, la ricerca sicura su YouTube e la localizzazione dei propri figli su una mappa.

L'offerta di Kaspersky, che prevede uno sconto del 50% sul piano Premium della durata di un anno, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.