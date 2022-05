Antivirus Norton: tutti i piani in sconto fino al 68%

L'azienda Norton è probabilmente una tra le più conosciute e apprezzate in materia di software antivirus. Questa dispone infatti di tantissimi piani tra cui scegliere, tutti pensati per diverse tipologie di utenza. I prezzi delle opzioni del suddetto brand sono sempre in linea con il mercato, ma grazie agli attuali sconti fino al 68%, ancora per pochissimo tempo, il rapporto qualità prezzo si alza ulteriormente, offrendo a chiunque la possibilità di proteggere i propri dispositivi in maniera completa e ricca di funzionalità. Ma in cosa si differenziano, nello specifico, i piani tra cui scegliere? Vediamolo subito.

Quale piano antivirus Norton in sconto scegliere?

Come già ampiamente accennato nell'introduzione, i piani Norton in sconto attualmente disponibili sono tutti quelli in catalogo, ovvero: Antivirus Plus, 360 Standard, 360 Deluxe e 360 Premium. Lo sconto più interessante riguarda ovviamente il piano più popolare e bilanciato: Norton 360 Deluxe, al 68% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il suddetto piano infatti, include tutte le funzionalità avanzate disponibili, oltre che a ben 50GB di backup per i propri dispositivi. Tra le opzioni più interessanti, riportiamo sicuramente: protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, backup incluso (50 GB di spazio totale), Firewall per PC e Mac, password manager, protezione per i minori, funzione di "orario scuola", una VPN avanzata per la navigazione online, il software SafeCam per la sicurezza delle webcam su Windows e anche il monitoraggio continuo del Dark Web. Tutto ciò, su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea (Windows, macOS, Android e iOS).

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un piano ancora più completo, bisognerà invece optare per Norton 360 Premium, disponibile al 57% di sconto (44,99 euro per il primo anno di utilizzo) e con inclusi: 75 GB di spazio per il backup del Device e utilizzo su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea (anche per la VPN).

Il piano base invece, ovvero Antivirus Plus (con il 42% di sconto), potrà contare unicamente su: protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, backup incluso (2 GB di spazio totale), Firewall per PC e Mac e password manager. Le stesse opzioni, con l'aggiunta della VPN e del software SafeCam caratterizzeranno invece il piano 360 Standard, disponibile con uno sconto del 60%.

