Antivirus Norton 360 fino al 71% di sconto sul piano annuale

Norton è indubbiamente una delle aziende più conosciute e apprezzate in materia di produzione di software antivirus. I suoi piani annuali sono sempre stati scelti principalmente per il loro rapporto qualità prezzo, soprattutto in occasione di promozioni speciali e limitate, proprio come quella di cui parleremo oggi. Al momento infatti, sarà possibile richiedere uno dei quattro piani in catalogo a partire da soli 9,99 euro per il primo anno di utilizzo. Come già anticipato però, le possibilità di scelta saranno molte, perciò andiamo subito ad elencarle e scoprirne le differenze.

Norton 360: piani antivirus a partire da 9,99 euro per il primo anno di utilizzo

Come avrete quindi sicuramente capito, i piani Norton 360 sono quattro e tutti sono pensati sulla base di tipologie di utilizzo diverse e più o meno avanzate. In particolare, le offerte in catalogo sono: Norton 360 Antivirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium. Tutti e quattro potranno essere richiesti approfittando di sconti esclusivi, rispettivamente del: 71%, 66%, 63% e 57%.

Il piano base Norton 360 Antivirus Plus, disponibile a soli 9,99 euro per il primo anno di utilizzo, include: protezione dalle minacce in tempo reale, Smart Firewall per PC o Firewall per Mac, 2 GB di backup del PC nel cloud e un Password Manager. Il tutto su un solo dispositivo (PC o Mac).

Il piano Standard include invece tutte le funzioni di quello base, con l'aggiunta di: 10 GB di backup del PC nel cloud (anziché 2 GB), una VPN sicura e il software di protezione SafeCam per PC. Tutto ancora una volta compatibile con un solo dispositivo per volta.

Norton 360 Deluxe è invece l'offerta più richiesta di tutte e può contare sulla stessa quantità di funzioni del piano Standard, con in più: 50 GB di backup del PC nel cloud (anziché 10 GB), protezione per i minori, gestione completa della funzione "orario di scuola" e il monitoraggio continuo del Dark Web. Compatibile con ben cinque dispostivi in contemporanea.

Infine, il piano Premium, potrà essere utilizzato su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea e includerà 75 GB di backup del PC nel cloud (anziché 50 GB). Prima di concludere, riportiamo anche la proposta Norton 360 for Gamers, pensata appositamente per tutti gli appassionati di videogiochi e anch'essa in sconto del 61% per il primo anno di utilizzo.

