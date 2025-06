Antivirus Norton 360 Advanced in offerta al prezzo più basso dell'anno

Il software antivirus Norton 360 Advanced è in offerta a 3,56 euro al mese per 12 mesi: si tratta del prezzo più basso dell'anno, per effetto del 68% di sconto applicato al prezzo di listino. Dopo il primo anno il piano si rinnova a 134,99 euro, con la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento.

Advanced è il piano più completo della suite Norton 360 per proteggere la propria famiglia dalle truffe informatiche, dai malware, dai virus e dagli attacchi di phishing. Tra le altre cose include anche una VPN affidabile, una protezione minori extra e diversi strumenti di protezione della propria identità digitale.

Norton 360 Advanced in offerta a 3,56 euro al mese

Affidarsi al piano più avanzato di Norton 360 significa scegliere una delle soluzioni migliori per la propria sicurezza online. A partire dalla protezione in tempo reale contro le minacce online, sia quelle già conosciute che quelle nuove.

Un ulteriore tassello è dato da Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale premium che consente agli utenti di Norton di navigare in completo anonimato e con una maggiore sicurezza. Tramite la VPN è poi possibile aggiungere la crittografia avanzata, in modo da mantenere i propria dati più sensibili come password e conti bancari sicuri e privati.

Ci sono poi almeno un paio di strumenti utili per proteggere la propria identità online. Il primo è Social Media Monitoring, che aiuta a mantenere sicuri i propri account sui social. Il secondo si chiama Assistenza per il ripristino dell'identità e interviene qualora l'identità venga compromessa: il tool guiderà l'utente passo dopo passo nella procedura di ripristino dell'identità.

L'offerta che consente di attivare Norton 360 Advanced al prezzo più basso dell'anno, complice lo sconto del 68% sul prezzo del piano annuale, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.