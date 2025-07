Antivirus leggero, protezione web e scansioni smart: l'offerta Vipre

Una protezione completa, senza appesantire il tuo PC: è questa la promessa di Vipre Antivirus Plus, ora disponibile in offerta a soli 14,99€ per un anno, con un sconto del 61% sul prezzo di listino.

La promozione include anche 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, per testare il servizio in totale libertà.

Vipre Antivirus Plus: veloce, efficace, su misura per ogni utente

A differenza di molte soluzioni antivirus che rallentano i dispositivi su cui sono installate, Vipre si distingue per la sua leggerezza. Funziona in background senza impattare le prestazioni, ed è quindi perfetto anche per chi utilizza computer non recentissimi. Ma la velocità non sacrifica la sicurezza: il sistema garantisce una protezione in tempo reale contro virus, ransomware, spyware e phishing.

L'esperienza d’uso è pensata per tutti: le scansioni sono facili da programmare, gli aggiornamenti del software si installano in pochi clic, e la protezione web avanzata blocca l'accesso a siti dannosi prima ancora che possano rappresentare un pericolo.

Con Vipre Antivirus Plus ottieni:

Antivirus potente e discreto;

Protezione web contro siti infetti o fraudolenti;

Scansioni programmabili e sistema sempre aggiornato.

L'abbonamento annuale è in offerta a 14,99€ solo per un periodo limitato. Per approfittarne, basta collegarsi al sito ufficiale di Vipre e completare l'attivazione.

