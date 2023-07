Antivirus Kaspersky: risparmia il 63% sul piano più completo

Il piano antivirus Kaspersky Premium è la soluzione più completa per la tua protezione online e quella della tua famiglia. Insieme a funzionalità di sicurezza avanzate, ottieni anche numerosi altri vantaggi premium, uno su tutti un supporto dedicato IT.

Oggi, in qualità di lettore di HTML.it, se attivi il piano Premium usufruisci del 63% di sconto per i primi 12 mesi, pagando 28,99 euro anziché 79,99 euro. Il risparmio complessivo è di 51 euro. E in più ricevi 1 anno gratis di Kaspersky Safe Kids, il servizio di parental control della nota azienda di sicurezza informatica del valore di 27,99 euro.

Antivirus Kaspersky in offerta dedicata a 51 euro in meno per il 1° anno

Il pacchetto Kaspersky Premium ti protegge in tempo reale da malware, virus, app spia e ransomware, garantendoti una protezione assoluta dalle minacce informatiche.

In più puoi contare su una navigazione Internet più sicura grazie a una VPN illimitata e con un migliore velocità rispetto alla media. Il piano Premium ti offre poi un ulteriore controllo con un avanzato Password Manager.

Ma non è tutto, perché incluso nel prezzo si annovera il monitoraggio di Internet e del Dark Web, con un avviso immediato qualora i tuoi dati personali siano stati compromessi.

Infine Kaspersky ha pensato anche a un'avanzata protezione dei pagamenti online, così da far sentire più tranquilli tutti i suoi clienti quando compiono una transazione online.

Attiva Kaspersky Premium da questa pagina per ottenere un risparmio esclusivo del 63% sul piano più completo offerto dalla società punto di riferimento della sicurezza informatica.

