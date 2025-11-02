Antivirus e VPN senza limiti: -70% per chi sceglie Avast Ultimate

È il momento di puntare su Avast Ultimate, con antivirus e VPN illimitata inclusi in un unico abbonamento in grado di garantire la massima sicurezza durante l'uso della rete Internet. Sfruttando la promo in corso, infatti, Avast Ultimate è ora in sconto del 70% con la possibilità di attivare l'abbonamento per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android o iOS) con un costo ridotto a 38,99 euro per un anno. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Avast, accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Avast Ultimate: antivirus e VPN insieme

Con Avast Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza, in grado di offrire tutti gli strumenti giusti per proteggere la connessione e i propri dati.

Il servizio include il sistema antivirus e antimalware, per la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, e anche la protezione contro i ransomware, i tentativi di phishing e le reti Wi-Fi non sicure.

Un altro pezzo forte del bundle è la SecureLine VPN che permette di sfruttare una VPN illimitata e sicura per una connessione senza tracciamento e blocchi su base geografica e con la protezione della crittografia.

L'abbonamento include anche l'uso di Cleanup Premium, per la pulizia e l'ottimizzazione del PC, e il sistema AntiTrack, per la protezione dell'identità online durante la connessione.

Grazie alla promo in corso e allo sconto del 70%, Avast Ultimate è ora disponibile con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo e con la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto e seguire la procedura guidata per l'attivazione.

