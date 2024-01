Antivirus e VPN per 1 anno su 5 dispositivi a soli 18,99€ con Norton 360 Deluxe

In queste ore su Amazon è disponibile 1 anno di abbonamento del pacchetto Norton 360 Deluxe al super prezzo di 18,99 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 24,99 euro. Si tratta anche del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (19,99 euro quello precedente). Ecco il link all'offerta.

Il piano Deluxe di Norton 360 è la soluzione completa per la sicurezza online grazie all'azione combinata di un potente antivirus in tempo reale e una VPN senza limiti, a cui si aggiungono anche funzionalità extra quali il monitoraggio del Dark Web, la protezione avanzata dei minori e 50 GB di backup del PC nel cloud.

Con la soluzione Norton 360, scegliendo il profilo Deluxe, gli utenti ottengono una protezione completa e in tempo reale dalle minacce informatiche, sia quelle già conosciute che quelle nuove. In questo modo possono salvaguardare le loro informazioni finanziarie e riservate quando effettuano l'accesso a Internet.

Accanto al potente sistema antivirus agisce il servizio Secure VPN, che consente di navigare in completo anonimato e con maggiore sicurezza, senza subire il tracciamento delle attività. La VPN di Norton aggiunge anche la crittografia di livello avanzato, per aumentare in maniera esponenziale la sicurezza e la privacy dei propri dati sensibili, come estremi dei conti bancari e password.

Nel piano sono inclusi anche un robusto password manager, 50 GB di spazio nel cloud in cui salvare i file più importanti presenti nella memoria interna del computer, e un'efficace soluzione di parental control per gestire in maniera ordinata e sicura le attività online dei propri figli.

L'abbonamento di 1 anno di Norton 360 Deluxe è in offerta a 18,99 euro su amazon.it. Una volta completato l'ordine, riceverai via email un codice per l'attivazione immediata dell'account.

