Antivirus e VPN insieme: prezzo incredibile con Avast Ultimate (-70%)

Avast Ultimate è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dati durante l'uso della connessione. Si tratta di un bundle che consente l'accesso a tutta la suite antivirus di Avast andando ad aggiungere anche la VPN illimitata.

Con la promozione in corso, il servizio è disponibile con il 70% di sconto. La versione per 10 dispositivi (PC Windows, Mac, Android oppure iOS) è disponibile con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno, con una spesa pari a 3,25 euro al mese.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Avast, qui di sotto. L'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Antivirus e VPN in un'unica offerta

Avast Ultimate è la soluzione giusta per proteggere i propri dati. Il servizio include una protezione completa contro i virus e i malware, con la possibilità di rilevamento e blocco in tempo reale. Ci sono anche i sistemi di protezione contro i ransomware e i tentativi di phishing ed è possibile sfruttare il tool per verificare la sicurezza della rete Wi-Fi.

C'è poi la Secure Line VPN, servizio che consente di sfruttare una connessione VPN senza limiti, con la protezione della crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure. Il servizio include anche il tool Cleanup Premium, per la pulizia e l'ottimizzazione del PC, e il sistema AntiTrack, per la protezione dell'identità online. Il servizio è utilizzabile su 10 dispositivi.

Avast Ultimate prevede un costo di 38,99 euro per un anno di utilizzo, IVA compresa e con possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall'attivazione. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

