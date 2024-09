Antivirus e VPN insieme a meno di 4 €/mese: sicurezza al top con Norton

Per accedere in sicurezza a Internet, evitando il tracciamento della propria attività e le minacce legate a possibili attacchi informatici, è necessario affidarsi agli strumenti giusti. Serve, infatti, un sistema antivirus in grado di garantire una protezione in tempo reale contro tutte le minacce informatiche.

Allo stesso modo, però, è necessario avere a disposizione anche una VPN illimitata, con la protezione della crittografia, per un accesso a Internet senza tracciamento e con la possibilità di evitare i blocchi geografici e la censura grazie alla possibilità di ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese.

Queste due esigenze sono pienamente soddisfatte da Norton 360 Advanced, il bundle di servizi di sicurezza con cui Norton offre una protezione completa ai suoi utenti. Questo bundle include il sistema antivirus dell'azienda, con protezione completa contro le minacce informatiche, e la Secure VPN, il servizio di VPN illimitata di Norton. Ci sono anche altri servizi aggiuntivi, come il password manager e 200 GB in cloud per il backup dei dati.

Norton 360 Advanced è disponibile al costo di 44,99 euro IVA inclusa per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. In pratica, si tratta di una spesa inferiore a 4 euro al mese. Tutti i servizi inclusi sono utilizzabili su 10 dispositivi differenti tra Windows, macOS, Android e iOS.

L'offerta è attivabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Norton, premendo sul box qui di sotto.

Cosa include Norton 360 Advanced

Con Norton 360 Advanced è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza tra cui troviamo:

l' antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN illimitata

il password manager

200 GB in cloud per i backup dei dati

per i backup dei dati il sistema SafeCam per PC per proteggere la webcam

per PC per proteggere la webcam i servizi Dark Web Monitoring, Social Media Monitoring e Assistenza per il ripristino in caso di furto di identità

Il costo complessivo è di 44,99 euro per un anno. Per meno di 4 euro al mese è possibile, quindi, accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi per massimizzare la sicurezza informatica.

