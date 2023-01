Antivirus e VPN in un unico pacchetto: è McAfee Total Protection

McAfee Total Protection è la soluzione definitiva offerta dalla nota azienda di sicurezza informatica che comprende non solo il pluripremiato antivirus Premium, ma anche un programma di gestione password con VPN e una navigazione sul web totalmente sicura.

Il pacchetto più venduto che copre fino a 5 dispositivi può essere tuo oggi con ben 65 euro di sconto: il prezzo è valido per il primo anno, ma sarai libero di non effettuare il rinnovo quando scadrà tra 12 mesi. Inoltre, hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

McAfee Total Protection: il pacchetto completo per la tua sicurezza online

McAfee Total Protection nasce per essere molto più di un semplice antivirus. Compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, include tutto quello che ti serve per tutelare la tua privacy e la tua identità permettendoti di difendere ogni dispositivo associato dagli attacchi virus, malware, spyware e ransomware più recenti.

Pagando il prezzo completo con 65 euro di sconto ottieni quindi l'antivirus pluripremiato, una VPN sicura con cui navigare nel web in totale anonimato, l'ottimizzazione delle prestazioni del tuo PC, la protezione della rete domestica, un team di esperti di sicurezza e assistenza online a tua disposizione, compatibilità multisistema, gestore delle password, archiviazione sul cloud crittografata e McAfee Shredder con cui eliminare completamente i file confidenziali per evitare che ne resti traccia.

Tutto questo, come detto, può essere tuo subito con 65 euro di sconto a te riservati. Approfittane entro oggi per non perdere l'opportunità di proteggere i tuoi dispositivi e quelli della tua famiglia ad un prezzo super.

