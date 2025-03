Antivirus e VPN illimitata da 2,50 euro al mese: solo con Norton

Scegliendo Norton e uno dei piani Norton 360 è possibile accedere a due servizi essenziali per la sicurezza informatica. Il bundle proposto, infatti, include il sistema antivirus, con protezione in tempo reale da tutte le minacce informatiche, oltre che Secure VPN, il servizio di Norton con cui è possibile accedere a una rete VPN per sfruttare la crittografia e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Con la promozione in corso, Norton 360 Standard costa oggi 29,99 euro per un anno con una spesa che si riduce a 2,50 euro al mese. Per gli utenti che intendono utilizzare i servizi di Norton su più dispositivi c'è il piano Deluxe, dal costo di 34,99 euro per un anno ovvero 2,92 euro al mese. In questo caso è possibile utilizzare antivirus e VPN su un totale di 5 dispositivi (tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Tutte le promo in corso sono disponibili tramite il sito ufficiale di Norton.

Cosa include Norton 360: antivirus, VPN e molto altro

Il bundle di Norton unisce vari servizi di sicurezza, con vantaggi crescenti in base alla versione scelta. Per gli utenti che si affidano a Norton, infatti, sono disponibili:

il sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

la VPN illimitata

il p assword manager multi-piattaforma

fino a 200 GB in cloud per il backup dei dati del PC

per il backup dei dati del PC servizi di sicurezza extra come Protezione minori, Dark Web Monitoring e altro ancora (non disponibili con la versione Standard)

Per accedere alle offerte di Norton è ora possibile seguire il link qui di sotto. Il bundle è attivabile a partire da 2,50 euro al mese con una spesa complessiva, quindi, di 29,99 euro per un anno e senza nessun obbligo di rinnovo dell'offerta scelta. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.