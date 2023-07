Antivirus e VPN illimitata con Kaspersky: prezzo ridotto e sicurezza al top

Kaspersky è un vero e proprio punto di riferimento del settore della sicurezza informatica e con la nuova proposta mette a disposizione degli utenti la possibilità di accedere a un bundle davvero ricco e completo.

Con Kaspersky Plus, infatti, è possibile accedere all'antivirus, con rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce, e ad una VPN illimitata, per una navigazione sicura e privata online. Il bundle costa 25,99 euro per un anno, poco più di 2 euro al mese.

Per tutti i dettagli sull'offerta e per attivare il bundle è possibile accedere al sito ufficiale di Kaspersky qui di seguito.

Antivirus e VPN con Kaspersky: l'offerta giusta per ridurre i costi e massimizzare la sicurezza

Kaspersky Plus è la soluzione giusta per accedere ad un servizio pensato per garantire la massima sicurezza informatica. Il bundle include l'antivirus in tempo reale che consente di rilevare e bloccare istantaneamente tutte le minacce informatiche.

C'è poi la VPN illimitata, pensata per navigare online nel pieno rispetto della propria privacy, senza tracciamento e con la possibilità di geolocalizzare l'indirizzo IP in un altro Paese. La proposta di Kaspersky include anche la protezione dei pagamenti online e il tool per l'ottimizzazione delle prestazioni del proprio dispositivo.

C'è anche il password manager oltre al servizio "controllo fughe di dati" che permette all'utente di ricevere delle segnalazioni da Kaspersky nel caso in cui il team dell'azienda rilevi la diffusione di dati personali dell'utente in rete o nel dark web.

Il costo è di 25,99 euro per un anno (poco più di 2 euro al mese). È possibile estendere la protezione a 3 dispositivi (Android, iOS, Windows e macOS) portando la spesa totale a 29,99 euro per un anno mentre per proteggere 5 dispositivi bastano 33,99 euro per un anno.

Per attivare l'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

