Antivirus con VPN inclusa: un unico bundle da 29,99 €/anno con Norton

La nuova promozione lanciata da Norton è da cogliere al volo: in questo momento è possibile attivare Norton 360 Standard con uno sconto del 60% beneficiando di uno dei migliori sistemi antivirus sul mercato e potendo sfruttare anche la Secure VPN messa a disposizione dall'azienda specializzata in sicurezza. Si tratta di una promozione da cogliere al volo che consente di ridurre la spesa fino ad appena 29,99 euro (invece che 74,99 euro).

In aggiunta, Norton include anche un password manager, per salvare in sicurezza dati d'accesso e credenziali di pagamento. Con appena 5 euro in più, inoltre, è possibile scegliere la versione Deluxe del bundle promozionale che estende la protezione fino a 5 dispositivi tra smartphone, tablet, PC e Mac. Per accedere all'offerta, disponibile a tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

Norton 360 Standard: antivirus e VPN ad un ottimo prezzo

La proposta di Norton è davvero completa: il piano Norton 360 Standard propone una serie di strumenti di sicurezza completi ad un ottimo prezzo. Con Norton, infatti, è possibile accedere all'antivirus, alla VPN e ad un password manager al prezzo ridotto di 29,99 euro invece di 74,99 euro. Il servizio include diversi tool aggiuntivi (Smart Firewall, backup del PC, SafeCam etc.) garantendo una protezione completa per il proprio PC.

In più, per estendere la protezione su più dispositivi, è possibile passare al piano Deluxe (attivabile sempre tramite il link che trovate di seguito). Con questo piano, bastano 5 euro in più per poter ottenere una protezione completa su 5 dispositivi (scegliendo tra PC, Mac, smartphone e tablet). Con la versione Premium, invece, i vantaggi sono disponibili per 10 dispositivi, a fronte di una spesa di 44,99 euro in un anno.

L'offerta è accessibile direttamente dal link qui di sotto e può essere attivata con pochi clic. Si tratta di soluzioni ideali per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e accedere ad Internet senza rischi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.