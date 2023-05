Antivirus con VPN inclusa: sicurezza al top a 2,5 €/mese con Norton

Norton si conferma un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica con una soluzione davvero interessante: scegliendo Norton 360 Standard, infatti, è possibile accedere un servizio pensato per garantire la massima protezione contro le minacce del web e per la propria privacy. La suite messa a disposizione da Norton, infatti, include tutti gli strumenti antivirus dell'azienda andando ad aggiungere la Secure VPN, per l'accesso ad Internet senza tracciamento (con possibilità di scegliere il Paese da cui effettuare la connessione). In più, c'è anche il Password Manager multi-piattaforma incluso.

Grazie allo sconto del 60%, inoltre, oggi Norton 360 Standard costa appena 29,99 euro invece di 74,99 euro per un anno. La spesa effettiva sarà di 2,5 euro al mese. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Standard: antivirus e VPN in un unico bundle

Con Norton 360 Standard è possibile accedere a:

un sistema di protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e tutte le altre minacce del web

contro virus, malware, ransomware e tutte le altre minacce del web la Secure VPN per la navigazione anonima in rete con crittografia del traffico dati e possibilità di scegliere il server da dove effettuare la connessione

per la navigazione anonima in rete con crittografia del traffico dati e possibilità di scegliere il server da dove effettuare la connessione Smart Firewall per PC o Mac

per PC o Mac Password Manager multipiattaforma

La proposta di Norton presenta un costo di 29,99 euro con la possibilità di attivare la protezione su 1 dispositivo. Basta aggiungere 5 euro per passare al piano Deluxe ed estendere la protezione a 5 dispositivi, con una spesa complessiva di 34,99 euro. Le offerte di Norton sono attivabili tramite il link qui di sotto. Per scegliere un piano diverso da quello Standard (c'è anche il piano Premium da 44,99 euro che protegge 10 dispositivi) è sufficiente scorrere la pagina verso il basso fino a individuare il piano desiderato.

Norton propone un abbonamento annuale, senza alcun vincolo. Lo sconto viene applicato sul canone del primo anno. Alla fine del periodo promozionale sarà sufficiente disattivare il rinnovo automatico per evitare qualsiasi addebito. Eventualmente, inoltre, si potrà attivare una nuova offerta per continuare a sfruttare la protezione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.