Antivirus e assistenza: quale prodotto scegliere?

Esistono diversi parametri per valutare un antivirus e il suo funzionamento.

Uno dei più sottovalutati, in molti casi, è il supporto. Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, l'abbinamento antivirus e assistenza può risultare molto utile. Non per niente, strumenti come Surfshark Antivirus, offrono servizi particolarmente curati in tal senso.

Il provider appena citato, nello specifico, offre prima di tutto un'ampia documentazione con cui è possibile capire il funzionamento stesso del software, i sistemi di sicurezza che lo regolano e una vera e propria Surf school per conoscere in tutto e per tutto antivirus e VPN inclusi nel pacchetto.

A ciò viene poi agiunto un vero e proprio servizio di assistenza, costituito da un team di supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Antivirus e assistenza? Surfshark offre un servizio di prim'ordine

Come appare logico, Surfshark Antivirus è in grado di andare ben oltre.

Innanzitutto, va tenuto conto come non si tratti solo di un semplice strumento di rilevazione ed eliminazione malware. Con la sottoscrizione infatti, è possibile ottenere una VPN, ideale per tutelare privacy e anonimato online.

Con un singolo abbonamento è possibile agire su 5 device diversi. Ciò significa che Surfshark Antivirus può essere una soluzione ideale per un nucleo familiare e non solo per un singolo utente.

L'app in questione, si presenta come leggera e senza bloatware, nonché facile da configurare. Strumenti specifici, come le notifiche per la perdita di dati personali e il tool che blocca gli annunci e il tracciamento, rappresentano dei plus da non sottovalutare assolutamente.

Quanto costa Surfshark Antivirus?

Con la sottoscrizione da 12 mesi vi è una promozione alquanto interessante. Si parla di uno sconto del 76% che permette di ottenere questa combinazione antivirus-VPN per soli 3,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.