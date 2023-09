Antitrust: governo USA contro Google per concorrenza sleale

Oggi, 12 settembre 2023, ha inizio il processo che potrebbe cambiare per sempre il mondo delle aziende Big Tech. Il governo statunitense ha infatti citato in giudizio Google per violazione delle norme sulla concorrenza. Si tratta di un test veramente importante per l’amministrazione Biden che, con questa mossa, mira a ridimensionare il monopolio di Google per quanto riguarda la ricerca online. Il processo dovrebbe durare più di due mesi, con la deposizione in aula di circa centocinquanta testimoni. Si tratta del più grande processo contro una grande azienda del settore tecnologico dai tempi del caso Stati Uniti contro Microsoft del 1998, in cui il governo statunitense aveva accusato l’azienda di Bill Gates di violare le norme antitrust per via del suo monopolio nel settore dei sistemi operativi.

Antitrust Google: la possibilità di un pericoloso precedente

Secondo il ministero della Giustizia statunitense, l’azienda di Mountain View avrebbe versato 45 milioni di dollari all’anno a case produttrici di smartphone, come Samsung, Apple, LG e Motorola affinché il suo motore di ricerca fosse installato in automatico negli smartphone. Google ha respinto le accuse dichiarando che i contratti stipulati con le aziende non sono di carattere esclusivo e i produttori possono dare diversi gradi di risalto agli altri motori di ricerca. Inoltre, secondo l’azienda di Mountain View il proprio prodotto è il più usato perché è il più apprezzato dagli utenti. Chiunque volesse cambiare motore di ricerca, può infatti farlo in pochi passaggi. Questo ed altri aspetti relativi agli accordi saranno punti centrali di questo attesissimo processo, che avrà luogo a Washington.

Il dipartimento di Giustizia statunitense si prepara a questo caso sull’antitrust ormai da tre anni. Il suo scopo è quello di dimostrare che Google ha ottenuto e mantenuto il monopolio dei motori di ricerca usando metodi illegali. Se l’azienda di Mountain View dovesse uscire sconfitta da questo processo, si creerebbe un precedente importante, con risvolti interessanti. La prima udienza è attesa tra poche ore. Google riuscirà a battere il governo americano?